Кто владеет информацией, тот владеет Заполярьем

В Мурманске состоялось открытие Центра управления регионом. Его специалисты будут собирать и обрабатывать информацию, поступающую от северян, а также делать на её основе предложения по дальнейшему развитию региона. Такие центры по указу президента открываются во всех регионах страны.

Цифровизация арктических территорий России - тема, которая давно обсуждается в правительстве. Умные города, обеспечение населения Арктики широкополосным интернетом и квалифицированными айти-кадрами, развитие телемедицины - факторы, которые, по мнению политиков, обеспечат комфортную жизнь в непростых условиях Севера. Один из шагов в этом направлении - создание центров управления регионами – организаций, куда будет стекаться вся оперативная информация, касающаяся обстановки в отдельном субъекте Федерации. В Мурманске такой теперь есть.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы, делая этот проект, попытались объединить цифровые решения, которые позволяют получить обратную связь от людей, мониторинг ситуации, те, цифровые решения, которые позволяют нам гораздо более эффективно управлять отраслями - это дорожная отрасль, это отрасль коммунальная и ещё целый набор инфраструктур, которые есть. Мы вместе с коллегами из «Росатома» это структурировали. Кроме того, мы объединяем все платформы по управлению городским хозяйством на основе платформы «Безопасный город».

На базе Центра управления регионом состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. По мнению гостей из Москвы, у Мурманской области есть достойные и уже реализованные цифровые проекты. Так, например, чиновники считают, что хорошо себя показала телемедицина в рамках борьбы с коронавирусом.

Андрей Турчак, первый заместитель председателя совета Федерации ФС РФ: «Это всё влияет на повышение качества жизни людей в Арктической зоне. Наша задача, чтобы жители региона, особенно молодёжь, оставалась учиться здесь. И после окончания высших учебных заведений или специальных учебных заведений оставалась работать именно здесь -в экономике Мурманской области».

Один из проектов, который поможет воспитать достойные кадры для Арктики, а также поможет найти им применение в регионе - работающий на базе центра управления «Яндекс.Лицей». Здесь молодые ребята могут получить новые навыки в сфере айти. Интерес у молодёжи к такому образованию есть, первый набор составил 53 человека.

Евгений Хохлунов, заместитель директора по работе с госорганами компании «Яндекс»: «Есть очень хорошие примеры. Мы как раз эти истории прорабатываем уже с администрацией, с правительством региона. Когда не просто идёт обучение ребят, а идёт сильная поддержка того, чтобы ребятам максимально комфортно, удобно, интересно было остаться в регионе, обучаться дальше в регионе, развивать именно айти-отрасль региона. Есть хорошие примеры, когда ребята, обучаясь в лицее, фактически ещё школьниками, начинают интересные стартапы, придумывают какие-то свои бизнесы, какие-то идеи для региона. Пусть это будут социальные проекты, но связанные именно с технологиями».

Максим Исаев, директор по развитию компании «Единство» «Норникель»: «Мы сами являемся бизнес-интегратором цифровых сервисов. Подбираем под потребности целевой аудитории лучшие на рынке решения в сфере «Умного города». Интегрируем их на единую платформу «Город-онлайн». Платформа сейчас запущена в пяти пилотных городах. Это два города Мурманской области - Мурманск и Мончегорск, несколько городов Красноярского края. В целом проект направлен на повышение качества жизни и устранение географического неравенства».

В будущем, считают участники заседания, в Арктике можно будет размещать мощные дата-центры и другие вычислительные мощности страны. Этому способствует, в том числе и избыток электроэнергии, который есть в Мурманской области.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ: «Что касается создания вычислительных мощностей, то здесь с «Росатомом» на его площадках, мы знаем, что здесь избыточная генерация, которую мы, действительно, должны конвертировать с выгодой для страны и для жителей этого субъекта. Мы видим все перспективы, что Арктика станет таким центром хранения, обработки вычислительных мощностей.

Такие технологии применяются уже сегодня. С октября профильные специалисты в онлайн-режиме отслеживают производство механизированной уборки в Мурманской области, реализуют проект «Безопасный город», интегрируя городские камеры наружного наблюдения в единую систему. А портал «Наш Север» - отличный пример обратной связи правительства с населением.