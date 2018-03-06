Кто внесён в «Чёрный-чёрный список»? Знает «Вечёрка»

Жилищно-коммунальные проблемы – основные вопросы, с которыми мурманчане обращаются за помощью к городским властям. Куда уходят деньги, которые мы отдаём, оплачивая коммунальные квитанции? Чем город может помочь в спорах с управляющими компаниями? Как заставить эти компании выполнять свои обязанности? На эти вопросы будут даны ответы в завтрашней «Вечёрке», где публикуется интервью с главой администрации Мурманска Андрей Сысоев.

- Сообщения о скандалах в общественном транспорте Мурманска всё чаще появляются в новостных сводках. Недавно один горожанин пытался выстрелить из пистолета в салоне троллейбуса. Водителям нередко приходится прерывать рейсы, поскольку создается реальная угроза для жизни пассажиров. Об этой проблеме - материал «Вечернего Мурманска» - «Чёрный-чёрный список».

«Особые куклы помогают выйти замуж» – под таким заголовком «Вечерний Мурманск» публикует статью, в которой рассказывается о мурманчанке необычной профессии – реставратор старинных игрушек. А вот как куклы помогают в личной жизни, можно узнать из завтрашней «Вечёрки».

Мурманским следователям удалось раскрыть убийство, совершенное 13 лет назад. Раскрыть преступление помог детектор лжи. О том, какие ещё преступления были раскрыты при помощи полиграфа и можно ли обмануть умный прибор, рассказывает «Вечерний Мурманск».