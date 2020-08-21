Кто займёт освободившиеся помещения областного театра кукол?

Современное искусство обретёт дом в бывших помещениях театра кукол.

Художники, музыканты, литераторы и режиссёры Заполярья смогут найти своих почитателей таланта. Осенью в Мурманске запланировано открытие центра современного искусства, где творцы смогут выставлять свои работы, ставить спектакли и устраивать кинопоказы.

Недолго пришлось пустовать бывшим помещениям областного театра кукол на улице Софьи Перовской. Их трансформация идёт полным ходом. Здесь будет арт-платформа с необычным названием «Центр современного искусства 21 А» - созвучное с адресом.

Екатерина Ефремова, представитель художественного экспертного совета Центра современного искусства 21 А: «Мы долго перебирали называния, ломали голову, выбирая варианты, например, пространство, творчество, а потом решили остановиться на лаконичном названии заведения».

Теперь вместо детских спектаклей здесь будут презентовать концептуальные проекты. Такие слова как перфоманс, инсталляция и хэппенинг, которые привычны для жителей больших городов, станут звучать чаще и в Заполярье.

Екатерина Ефремова, представитель художественного экспертного совета Центра современного искусства 21 А: «Что греет моё сердце, так это место с огромной историей, это место живоё и очень важно, что эта сценическая площадка сохранена, как сценическая площадка, потому что могло быть всё, что угодно. Но теперь есть ещё одна сцена, а их не так много по факту в городе. Она будет жить, будет кипеть молодая энергия в этом центре «21 А».

Просторный центр станет независимой арт-площадкой, где развернутся самые смелые экспериментальные проекты: выставки, конференции, лекции, кинопоказы. Здесь будет демократичное и открытое пространство, в котором через искусство смогут самовыражаться люди с нестандартным образом мышления.

Валерий Сакович, специалист отдела развития Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «У нас потребность в таком центре существует. Очень давно были центры «Плавучий док», «Рокси», где собирается неформальная молодёжь. Там есть артисты, которые творят и что-то создают. Теперь это место есть бывшем театре кукол».

С 18 августа центр открыл приём заявок на реализацию проектов в сфере современного искусства. Подать заявку можно в социальной сети «ВКонтакте»в группе центра «21 А» до 16 сентября.