«Кубок Арктики 2018». Стартует в ближайшие выходные

А пока одни знатоки блистают на телевизионных экранах, другие уже в эти выходные соберутся в Мурманске на этапе кубка России по брейн-рингу.

3 и 4 марта в городе-герое состоится открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики 2018». В основной программе фестиваля участников ждёт игра «Что? Где? Когда?».

Лучшая по итогам первого дня турнира восьмерка команд сразиться в брейн-ринге. «Своя игра» - для всех желающих. А ведущим турнира станет знаток телевизионного клуба, двукратный обладатель приза «Хрустальная сова» Александр Рубин.

В соревнованиях примут участие 60 команд из 12 городов страны. Напомним, турнир «Кубок Арктики» включён в перечень международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и является отборочным этапом на Чемпионат мира в Ереване.

- Администрация города Мурманска, наш комитет, который занимается реализацией молодёжной политики в городе, будем и в дальнейшем предпринимать усилия для того, чтобы развивать и поддерживать это молодёжное движение, - сказала Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.