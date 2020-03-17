«Кубок Арктики-2020» - победа досталась командам из Питера и Москвы

В Мурманске состоялся турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». В его программу вошли соревнования по «Что? Где? Когда?», «Брейн-рингу» и «Своей игре». Важно отметить, что иностранные знатоки тоже участвовали в играх, но по видеосвязи.

Безопасность превыше всего. Именно поэтому, в целях предотвращения заражения коронавирусом, перед началом интеллектуальных игр за «Кубок Арктики» всем гостям и участникам измеряли температуру. Также им предоставляли обеззараживающие средства. Что касается списка участников, то его пришлось изменить.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Представители команд из иностранных государств, которые должны были участвовать, были исключены из игры. В состав турнира вошли команды, которые были в листе ожидания». Однако, знатокам из Белоруссии, Германии и Латвии разрешили побороться за кубок, но удаленно - по видеосвязи. Всего в этот раз в мозговом штурме участвовала 51 команда.

Андрей Супранович, капитан команды «Что? Где? Когда?»: Я не знаю, какие будут вопросы на «Что? Где? Когда?», это самое главное. На «Брейн-ринге» вопросы простые, но интересные. Поэтому здесь ничем не выделяется «Кубок Арктики» конкретно в вопросах. Самое главное, это люди, которые приезжают играть всегда».

Ирина Кучина, знаток команды «Поморы» (г. Мурманск): «Нам очень понравился этот турнир. Очень много гостей, интересные команды. Команды, которые в рейтинге занимают очень высокие места. Поэтому приятно решение играть с такой конкуренцией, смотреть уровень других игроков. Это здорово».

Что особенно приятно, наш заполярный турнир с каждым годом становится всё популярней. И, несмотря на отсутствие иностранных команд, он стал примечателен приездом известных по телеиграм знатоков.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Во-первых, отрадно, что Мурманск принимает очередной турнир по интеллектуальным играм. И очень много команд приехали, у них настроение замечательное. И мы говорим, что действительно приятно, что Мурманск становится центром таких игр. И желающих приехать очень много».

Но ожидания большинства мурманчан не оправдались. Главные знатоки Заполярья - команда «Норманны» не смогли обыграть противников. А это значит, что их участие в чемпионате России теперь под вопросом.

Михаил Голубев, знаток команды «Норманны» (г. Мурманск): «В этом году «Кубок Арктики» оказался довольно популярен среди российских сильных команд. Они приехали гурьбой и опустили нас по списку, так скажем. Это влияет на выход на чемпионат России. Теперь нужно будет искать какие-то другие пути выхода на него».

По итогам соревнований победителем в игре «Что? Где? Когда?» стала команда «Сборная Кирибати» из Санкт-Петербурга. Один из её участников, кстати, редактор программы «Своя игра».

Александр Коробейников, знаток команды «Сборная Кирибати» (Санкт-Петербург): «Человек, который любит читать и делать выводы из прочитанного, сопоставлять факты, мне кажется, должен увлечься этой игрой. В Мурманске очень сильное движение, массовое. Мурманских команд здесь было, наверное, подавляющее большинство».

А вот участники команды «Гвардия» из Москвы победили в «Своей игре», «Брейн-ринге» и заняли второе место по «Что? Где? Когда?». Также они стали абсолютными чемпионами турнира и обладателями «Кубка Арктики». Но при этом знатоки говорят, что могли выступить ещё лучше.

Иван Ефремов, знаток команды «Гвардия» (г. Москва): «Очень здорово организовано, нам всё понравилось. Чуть-чуть мы могли бы лучше сыграть сегодня, но наши оппоненты были сильнее нас. В целом, все здорово».

Турнир «Кубок Арктики-2020» завершён, призы розданы. Что же касается наших интеллектуалов, у них ещё будет не один шанс на реванш.