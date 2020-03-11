«Кубок Арктики» состоится, а фестиваль Мурманской лиги КВН отменили

Совсем скоро в Мурманске состоится четвёртый открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». За звание победителя «Что? Где? Когда?» сразятся 51 команда из разных стран мира.

Коронавирус интеллектуалам не помеха. Несмотря на эпидемию, международный турнир по игре в «Что? Где? Когда?» «Кубок Арктики» всё же состоится. Билеты куплены, зарубежные гости совсем скоро прибудут в Мурманск, чтобы выяснить, кто же самый умный и начитанный.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это итог многолетней работы города-героя в молодёжной политике и в развитии популярной игре «Что? Где? Когда?». И вот эта планомерная и серьёзная работа даёт очень неплохие результаты. Есть у нас два национальных вида спорта в городе-герое, я их так называю, «Что? Где? Когда?» и КВН, где действительно наша молодёжь показывает результаты высочайшего уровня».

Всего в игре сойдутся 51 команда. Большинство - из разных регионов России. Среди иностранцев - игроки из Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Белоруссии. Игроков должно было быть больше, но часть иностранцев из-за буйствующего в мире коронавируса, решили не ехать. Например, не будет немцев, которые тоже хотели блеснуть интеллектом на турнире. За состоянием тех, кто всё же планы менять не стал, всё время игры будут следить медики.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В ближайшие несколько суток мы продолжим обсуждение дополнительных противовирусных мер на время проведения данного чемпионата. В том числе с применением обязательного метода измерения температуры перед началом турнира».

Турнир будет разбит на 6 этапов по 12 вопросов каждый. 16 команд показавших лучшие результаты в игре будут участвовать в «Брейн-ринге». А вот «Своя игра» откроет двери для всех желающих.

Татьяна Печкарёва, председатель комитета по делам молодежи администрации города Мурманска: «Вести игру будет член правления международной Ассоциации клубов Сергей Абрамов - звестный человек в этой среде. Андрей Супранович будет играть и вести мастер-класс для ребят. Он проведёт одну из площадок брейн-ринга».

Турнир по «Что? Где? Когда?» состоится в отеле «Азимут» 14 и 15 марта. И если на эту игру ситуация с коронавирусом повлияла несильно, то другим массовым мероприятиям, которые должны были состояться в марте не повезло, их администрация Мурманска полностью сворачивает. Например, отменили фестиваль официальной Мурманской лиги КВН, который должен был пройти 27 марта.