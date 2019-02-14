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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.19 19:30

Кубок главы ЗАТО Александровск – старшеклассники взяли в руки пистолеты

Турнир по стрельбе на Кубок главы ЗАТО Александровск прошёл в Мурманске. Во время его старшеклассники научились не только метко стрелять в мишень, но и узнали, как безопасно обращаться с оружием.

Ученица 266 школы Снежногорска Александра Черная первый раз в жизни сегодня будет держать в руках огнестрельное оружие. Перед началом турнира вместе с подружками и педагогом они тренируются, учатся правильно держать пистолет, так чтобы  отдача не била по рукам. К объяснениям учителя и инструкторов  приходится прислушиваться, так как на соревнованиях по стрельбе ребятам придётся соблюдать меры безопасности. Перед выходом на рубеж стрельбы школьники надевает защитные очки и наушники…

Александра Черная, ученица СОШ № 266 ЗАТО Александровск, считает, что навыки стрельбы для девочек подходят «не очень». Хотя после стрельб поделилась своими впечатлениями: «Мне очень понравилось!».

В стрелковом клубе «Арктика» стартовал турнир среди старшеклассников на Кубок главы  ЗАТО Александровск. Некоторые из  ребят раньше стреляли из пневматических винтовок в тире, но настоящее оружие даёт  им совершенно другие ощущения. У соревнований есть и ещё одна практическая сторона:  в семьях военных, а их в ЗАТО много, подростки могут случайно взять табельное оружие своего отца в руки, поэтому задача организаторов Кубка, в том числе, объяснить ребятам, что пистолеты – это не игрушка, оружие в неумелых руках представляет смертельную опасность.

«Зачастую детское любопытство играет с ними плохую роль,  - говорит Василий Моисеенков, руководитель Первого мурманского Союза компаний безопасности. - Когда они видят оружие, которое есть, у родителей, например,  кто-то военный, кто-то полицейский, кто-то охотник, то  дети, пытаясь удовлетворить свою любознательность, берут его без разрешения, порой это приводит к трагедии. Наша задача рассказать, как это можно избежать».

У многих школьников во время турнира  в глазах горит огонь азарта, у ребят просыпается дух соперничества. Но соревнования - не единственная  интересная часть поездки в Мурманск. В стрелковом клубе собрана коллекция исторического  оружия. Автоматы и винтовки не держат под толстыми стеклами витрин, каждый экземпляр можно подержать в руках, например, легендарную винтовку Мосина, с которой красноармейцы прошли всю Великую Отечественную войну, или немецкий автомат МП-40. Такое вооружение многие подростки видели только в компьютерных играх, здесь же всё более чем реально…

Финал турнира состоится 20 февраля, тогда судьи определят самых метких  стрелков, которые и получат главный приз - Кубок главы ЗАТО Александровск.

 

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