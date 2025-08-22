Кубок губернатора по конному спорту стартовал в Коле

Лучшие лошади и наездники соревновались за Кубок губернатора по конному спорту в Коле. К этому событию спортсмены и животные готовились целый год.

Первый Кубок губернатора по конному спорту мог сорваться из-за дождя, но ни участников, ни организаторов не испугала капризная погода. 50 пар спортсменов со всей Мурманской области приехали в Колу, чтобы побороться за призовые места.

Гавриил Морковкин, главный судья Кубка губернатора по конному спорту Мурманской области. Вологодская область: «Оцениваются соревнования хорошо, на высоком качестве, с хорошим грунтом, спортсмены стараются. Понятно, что не всё получается, бывают какие-то помарки, но для этого есть спорт, наверное. Сегодня мы будем выявлять самого сильного спортсмена».

Екатерина Горай, наездница со стажем. Она уже 20 лет выступает на различных соревнованиях по конному спорту и с лошадьми буквально на «ты». Но из-за небольшого перерыва в тренировках девушка скромно оценивает своё выступление.

Екатерина Горай, участница соревнований Кубка губернатора Мурманской области по конному спорту: «Это у нас был малый приз, езда для взрослых. Юноши тоже могли участвовать. Основные элементы, которые отличают от низких заездов – это полуперуэты на галопе, когда лошадь задними ногами делает маленькие шажки, а передними вокруг себя оборачивается. И так же, наверное, серийные менки, когда лошадь может бежать с левой ноги, с правой ноги, она должна определенное количество темпов проехать с левой, определенное с правой».

Особым гостем на соревнованиях стала первый заместитель губернатора Мурманской области. Напомним, что Оксана Демченко сама занималась конным спортом и не понаслышке знает о сложностях тренировок и выступлений в условиях Заполярья.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «На севере развивать конный вид спорта очень непросто, но очень здорово, что у нас есть такие энтузиасты, которые возродили конную Федерацию Мурманской области. Благодаря этому у нас есть возможность проводить уже достаточно с широким кругом участников соревнования, соревнования высокого уровня. Например, сегодня у нас примет участие 31 пара, в том числе из Калуги».

На соревнованиях за кубок губернатора борются спортсмены трёх возрастных групп: мальчики и девочки от 10 до 14 лет, юноши и девушки 14-18 лет, а так еж мужчины и женщины.

Состязания продлятся до 23 августа.