Кубок памяти и мужества: сильнейшие подразделения МЧС региона приняли участие в первенстве по пожарно-строевой подготовке
Команды спасателей со всей области собрались, чтобы показать лучшее, чему их учит служба: дисциплину и готовность к работе в экстремальной обстановке.
В программе два этапа: комбинированная пожарная эстафета и боевое развертывание сил и средств. Каждый из них - проверка навыков огнеборцев в условиях, максимально приближенных к реальной работе пожарного расчёта. Участие в соревнованиях помогает совершенствовать навыки, а лучшие практики, освоенные на состязаниях, применять в реальных ситуациях.
По итогам соревнований первое место в командном зачёте заняла 8-я пожарно-спасательная часть Мурманска.
