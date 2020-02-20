Куча снега до второго этажа – «красоты» Кировска

В продолжение коммунальной темы. Подписчик нашей официальной группы в социальной сети прислал видеоролик о том, как убирают дворы в Кировске.

Сейчас наши корреспонденты готовят серию репортажей «Бизнес - снег: Юг» и «Бизнес-снег: Север», в которых журналисты более подробно расскажут о том, как обстоят дела с уборкой территорий в муниципалитетах региона: кому-то за «коммунальный коллапс» поставят двойку, а кто-то выделится идеально почищенными дворами.

Следите за анонсами в эфире «Арктик-ТВ» и в официальной группе телеканала «ВКонтакте».