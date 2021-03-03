Кучи снега привели к завалам бытового мусора в областном центре

В Мурманске накаляется ситуация с вывозом мусора. Из-за неубранных дворов мусоровозы регионального оператора по обращению с отходами не могут прорваться к контейнерным площадкам. Отходы копятся, жители жалуются в соцсетях, но достучаться до коммунальщиков не может никто. Наиболее остро ситуация стоит в центре города Мурманска.

Во дворе дома №72 на проспекте Ленина из снежного плена пытается выбраться мусоровоз. Территорию, кажется, не убирали с самого начала зимы, а образовавшуюся из-за оттепели снежную кашу многотонный грузовик победить не смог.

Здесь сразу две контейнерные площадки, они уже переполнены отходами. Добраться до них машины регионального оператора по обращению с отходами не могут уже больше недели. А управляющая компания на требования расчистить проезд просто не реагирует.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Управляющие компании, на мой взгляд, халатно отнеслись к своим обязанностям. Снег вовремя не вывозился. В результате образовался накат. В некоторых участках до 50 сантиметров. Как только подтаяло, это превратилось в кашу. Огромная колея и машина просто уже не проедет. Иногда в некоторых местах мы видим, что проезд к мусорной площадке чистый. Но в сам двор машина въехать не может».

И такая ситуация отмечается во многих дворах Мурманска, говорит Денис Сверчков, водитель мусоровоза. Его вместе с машиной на помощь жителям областного центра прислали из Оленегорска. А с ним и ещё 9 автомобилей из других муниципалитетов области.

Особенно отличился центр Мурманска. Удивительно, но здесь сегодня наиболее запущенные в плане очистки от снега дворы.

Денис Сверчков, водитель мусоровоза: «Сами всё видите, как застревает автомобиль. Поэтому и тяжело работать. В Мурманске работаю второй день. Я позавчера здесь был и в каждом дворе застревал. Так что, тяжело».

Усиление потребовалось из-за того, что местные погрузчики просто не справляются с объёмами мусора. В среднем на то, чтобы вытащить один застрявший мусоровоз, требуется от 30 минут до 2 часов. Это зависит от того, как быстро приедет трактор. Денису, например, ждать пришлось около 40 минут. Повезло. В этом же дворе трудился погрузчик Управления дорожного хозяйства, по поручению администрации города выполняющий работу управляющей компании. Большая часть времени ушла на то, чтобы трактор пробился к застрявшей машине. Да и вытащить грузовик удалось не сразу.

Спустя несколько попыток мусоровоз всё же удалось раскачать, и он уже своими силами вырвался на оперативный простор. После чего погрузчик УДХ расчистил ему дорогу к одной из контейнерных площадок и даже помог разгрести накопившиеся за время снежного коллапса кучи отходов.

Пока региональный оператор не может вывезти мусор из 10% контейнерных площадок Мурманска. Но ситуация может ухудшиться, если управляющие компании не начнут качественно выполнять свою работу.