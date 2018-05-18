Куда деть старые покрышки? Ответ найдется у «Вечёрки»

И в завершение выпуска - традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут своим читателям журналисты печатного издания.

Весна для Мурманска - время особое. С одной стороны, город наконец-то избавляется от изрядно надоевшей снежной «шубы», с другой, - весь накопившийся за долгую зиму мусор вылезает на глаза. Корреспонденты «Вечерки» прошлись по мурманским дворам и чего там только не увидели!

Куда деть старые покрышки? Зачастую вопрос решается просто - авторезину выбрасывают где-нибудь подальше от города, в лесу или оставляют во дворах. При этом никому и в голову не приходит, что тем самым наносится серьезный вред и экологии, и нашему здоровью.

В Мурманске напротив дома № 17 на Верхнеростинском шоссе образовалась трещина в скале. Помимо этого, с теплотрассы над сопкой на дорогу и припаркованные во дворе машины начали падать камни. На это обратил внимание один бдительный житель дома. Подробности в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».