Куда ёлку-то ставить? В большом ЗАТО большие проблемы на объектах благоустройства

Середина осени, а летние проекты так и не завершены. В ЗАТО Александровск продолжаются споры вокруг объектов благоустройства, сроки исполнения которых затягиваются. Члены комиссии, в составе которой представители местной и региональной властей, вновь прошли по проблемным местам закрытого муниципалитета.

В Снежногорске на особом контроле находится реализация проекта обновления сквера «Снежный». Напомним, после визита губернатора на этот объект в отделе капитального строительства ЗАТО Александровск произошли кадровые изменения. Но даже это не помогло сделать рывок в строительстве.

Подрядчики завершили укладку плитки на площади имени Мурко, сейчас продолжают установку игрового комплекса на детской площадке. Вокруг уже появляются пешеходные дорожки, по плану, покрытие на них также будет выполнено из брусчатки. А озером, которое должно было стать местом для прогулок снежногорцев, исполнители пока не занимались. Равно, как и спортивной площадкой, тротуарами и парковкой на улице Октябрьской.

Это не утешило комиссию из представителей местной власти, александровских и региональных парламентариев, а также сотрудников регионального Минграда и АНО «Центр городского развития».

Работники культуры, которых изменения, скорее напугали, нежели обрадовали, бьют тревогу: праздники под угрозой срыва. Уличная сцена сломана, освещение нулевое, декорации не на что крепить.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сейчас понятно отсутствие осветительных мачт. Даже ёлку на Новый год поставить негде на площади. Этим никто не озаботился».

Пока проектировщики, заказчики и исполнители перебрасывают, словно эстафетную палочку, вину друг на друга, страдают александровцы. Всё меньше становится путей для обхода ям, луж и строительного мусора. А жители по улице Октябрьской рискуют и вовсе остаться без парковочных мест: там, где сейчас стоят автомобили, должна быть пешеходная зона. Такой расклад горожан не устраивает: многим приходилось самим отсыпать места для стоянки. А куда парковать машины после завершения благоустройства – не понятно никому.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Надеюсь, что чаяния и пожелания жителей будут услышаны и воплощены в жизнь. Будем лично контролировать ход работ, потому что работы по каким-то причинам затягиваются».

Виновных уже не найти, сменились руководители почти всех сторон, да и это сейчас не главное. Важно до начала наступления холодов завершить работы на территории.

Сергей Богза, временно исполняющий обязанности главы ЗАТО Александровск: «Конечно, приходится что-то корректировать, ошибки исправлять в процессе стройки, изменять технические решения. Муниципалитетом принято решение нанять независимый строительный контроль, который и будет посредником между заказчиком и строителями».

Побывала комиссия и на мосту-недострое в Полярном. Работы по его возведению ведутся. На этой неделе здесь, наконец-то, начнётся асфальтирование.

Андрей Сокальский, руководитель компании подрядчик: «Дальше у нас ограждения и вопросы благоустройства моста. Если позволят погодные условия, то планируем к 20-22 октября закончить».

На радость жителям Полярного завершают благоустройство площадки «Кораблик»: детские игровые формы установлены, прорезиненное покрытие уложено. Осталось наполнить песочницу песком и завершить установку скамеек и мусорных урн.