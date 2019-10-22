Куда переезжает Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Завтра на праздничном концерте в мурманской «Кировке» впервые прозвучит песня о Мурманске, которую написали в 1946 году. История произведения заслуживает отдельного внимания. Текст песни в 1946 году был опубликован в «Полярной правде». Через несколько лет один из авторов песни уехал в Севастополь и уже оттуда прислал текст песни с нотами в Мурманск. Документ много лет хранился в Мурманском областном краеведческом музее. Кто и когда нашёл эту песню в фондах музея и как ей подарили второе рождение? Подробности в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Выполнение нормативов ГТО, которое было так распространено в советское время, набирает обороты и сейчас. С каждым годом становится всё больше желающих получить заветный значок. На этой неделе значки торжественно выдавали в Мурманском международном лицее. Какие упражнения надо выполнить, чтобы получить золотой значок? Для чего школьникам нужно сдавать ГТО? Почему одним из самых трудных упражнений считается наклон вперед? Об этом читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

В Мурманске на улице Туристов установили игровую площадку для детей. Площадь благоустройства - 640 квадратных метров и это только первый этап реконструкции. Что ещё должно появиться в зоне отдыха на улице Туристов и в какие сроки? Об этом – в новом номере «Вечернего Мурманска».

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске переезжает с привычного для всех горожан адреса на улице Софьи Перовской в другое помещение. Почему оно меняет прописку и где будет находиться – читайте в сегодняшней «Вечёрке».