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День за днём с «Арктик-ТВ»17.01.18 19:30

Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области отчитался по итогам деятельности в прошлом году. Как прозвучало, уровень безработицы в регионе сократился, но больший интерес у участников мероприятия вызвала темы повышения зарплат, роста оплаты труда, которые   провоцированы изменениями величины МРОТ и новой системой расчёта региональных надбавок. Специалисты комитета видят в этой ситуации не только положительные моменты.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным центром, но в регионах действует  несколько иная система расчёта МРОТ, которая получила название минимальной заработной платы. Например, в нашей области её значение учитывало и северных надбавки, и рассчитывалась она в рамках трехстороннего соглашения между областным правительством, СПП и областным советом профсоюзов. Перемены в отработанную систему внёс Конституционный суд, который в конце декабря прошлого года признал такую формулу неправомерной и теперь уравнение выглядит иначе.

- Для всех работников региона минимальный уровень заработной платы рассчитывается по формуле, где МРОТ с первого января равен 9489 рублей, его необходимо увеличить на размер районного коэффициента и на размер полярных надбавок, выработанных работником, - поясняет Максим Ромащенко, начальник отдела социально-трудовых отношений и охраны труда  комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Из приведенных выше значений следует, что и бюджетным, и частным предприятиям, и организациям придётся  повысить зарплату своим сотрудникам, получающим минимальные оклады. А учитывая то, что с первого мая по указу президента вырастет значение МРОТ, то самая низкая зарплата в области будет на уровне 25,5 тысячи рублей. Можно было бы порадоваться этому, но эксперты видят в таких повышениях целый ряд минусов и, прежде всего, уравниловки, когда зарплата бухгалтера с высшим образованием может  сравняться  с доходом простой уборщицы. 

- Образно говоря, например, на заводе слесарь третьего разряда получал 16 тысяч рублей, слесарь четвёртого разряда 20 тысяч рублей, а  пятого – 25 тысяч рублей. Сейчас придётся повышать зарплату слесарю третьего разряда и четвертого. Она достигнет уровня пятого разряда. Предприятие понесёт потери, - пояснил Константин Бережный, председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

В связи с этим  специалисты регионального комитета по труду и занятости населения прогнозируют бегство работодателей из области. Ведь предприятию куда проще зарегистрироваться в другом субъекте, где нет повышающих коэффициентов и нагрузка на кошелёк учреждения не такая большая. Ещё один выход или уловка - это устройство сотрудников «на полставки», этим некоторые организации тоже грешат. И ничего хорошего, кроме как снижения налоговых  отчислений в бюджет региона, это не сулит, ведь нести убытки бизнесмены не хотят. Возможность получать больше, кончено воодушевляет, но многие жители города, даже  такой рост считают незначительным, о чём говорит опрос, который провели журналисты «Арктик-ТВ»:

- К выборам немножечко поднимают, чтобы народ не был такой злой.

- Всё равно мало.

- Мы хорошо живём, посмотрите, сколько у нас иномарок.

- Для севера это мало. Не менее 30 тысяч. 

И если частники могут найти лазейки, чтобы  не поднимать зарплаты или сделать это малой кровью, то бюджетники, возможно, потянут дефицитную казну региона вниз. Специалисты, занимающиеся расчётами, уже прогнозируют, что число получателей доплат может  вырасти более чем в два раза. Помощи от центра ждать не приходится, а ведь такие  увеличения, по самым скромным подсчётам, требуют минимум дополнительный миллиард рублей в год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 217.01.18 22:11 - ВалерияСветлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах.
№ 117.01.18 21:26 - СветланаСчитаю что выплаты рк и пн - это обязанность государства . Все эти добавки в сегодняшнем виде -полная несправедливость. Все живут в одинаковых условиях Крайнего Севера. Но одни за это получают скажем 20000 рублей в месяц в виде рк и пн . А другие только 5000 руб. хотя возможно живут в регионе с рождения. Вот у соседей в Норвегии - все живущие в РКС получают от государства одинаковую сумму возмещения . Предпринимателей не обдирают на выплаты своим работникам и еще бюджетникам в виде налогов.
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Последние комментарии

Валерия
17.01.18 22:11
Светлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах.
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Светлана
17.01.18 21:26
Считаю что выплаты рк и пн - это обязанность государства . Все эти добавки в сегодняшнем виде -полная несправедливость. Все живут в одинаковых условиях Крайнего Севера. Но одни за это получают скажем
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Екатерина Корчагина
14.01.18 15:14
Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт
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