Куда «уплыла» треска из центрального сквера, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

До старта в Мурманске IV открытого международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» осталось всего несколько дней. Уже в эти выходные в столицу Кольского Заполярья съедутся лучшие знатоки из разных городов России и зарубежья, чтобы сразиться за главный приз турнира. О том, как будет проходить в Мурманске турнир интеллектуалов, читайте сегодня в «Вечёрке».

Подписан приказ об отмене запланированной на 14 марта «Лыжни дружбы». Главной причиной называются «выявленные факты распространения коронавируса в приграничных с Мурманской областью странах – Норвегии и Финляндии». Историю этой легендарной гонки читайте сегодня в «Вечернем Мурманске».

В минувшие выходные мурманчан взволновал вопрос, куда исчезла треска с постамента в виде стилизованной рыболовецкой сети в центральном сквере. Обеспокоенные пропажей любимой рыбки горожане выложили в Интернете фотографии с пустыми «сетями». Журналисты «Вечёрки» узнали, куда пропала рыба. Об этом – в сегодняшнем номере газеты.