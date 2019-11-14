В хоккей играют настоящие мужчины. Уже на протяжении пяти лет это показывают и доказывают наши заполярные спортсмены. Именно поэтому новым гостем программы «Проще говоря» стал президент молодёжного хоккейного клуба «Северные хаски» Павел Петряков.

- Куда ушёл хоккей с дворовых ледовых площадок? – интересуется ведущая программы Кристина Харатова у Павла.

«Хоккей, в принципе, массово ушёл с улиц, - констатирует Павел Петряков, президент молодёжного хоккейного клуба «Северные хаски». - И это не потому, что всё развалилось, нет! Он ушёл в современные ледовые дворцы, в современные тренировочные коробки и так далее. Он ушёл с улиц, потому что это стало не нужно».

- Дорого ли быть хоккеистом?

«Сейчас, не скажу точно, может быть тысяч на 120 потребуется, чтобы полностью экипировать хоккеиста, – говорит Павел Петряков. - Чтобы вы понимали, одни коньки стоят от 40 до 60 тысяч рублей, клюшка около 20 тысяч и поехали, поехали... Уже 70 тысяч – это только два предмета».

- «Северные хаски» могут стать «СКА»?

«У нас будет с ними конкретный партнёрский деловой дистанционный проект - договор. Но со всей идеологией, со своими «Северными хаски», говорит президент молодёжного хоккейного клуба «Северные хаски».

Подробнее о развитии хоккея в Мурманской области, о планах, которые перед собой ставит клуб «Северные хаски» и многом другом вы узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ» сегодня, 14 ноября, в 20.00. Обещаем, будет интересно!