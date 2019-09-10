Куда забросили гранаты росгвардейцы?

Сегодня с самого утра на стадионе «Строитель» соревновались сотрудники и военнослужащие Росгвардии. По итогам комплексного троеборья будут выбраны лучшие, кто представит Мурманскую область на окружных соревнованиях.

Ежегодно мурманские росгвардейцы участвуют в соревнованиях по комплексному троеборью. В этот раз показать свои силы вызывались около 30 бойцов – сотрудников Управления и военнослужащих морского отряда войск национальной гвардии.

«Хотел бы проверить свои физические кондиции, своё физическое состояние, - говорит Игорь Беляев, полицейский отдела вневедомственной охраны при УМВД по городу Мурманску, - поэтому решил принять участие в этих соревнованиях».

«Впервые участвую, - рассказывает Михаил Вовчанчин, сотрудник Управления Росгвардии по Мурманской области. – Делаю это для того, чтобы показать, что мы представляем Управление Росгвардии. У нас команда, поэтому решили достойно представить наше управление».

В программу соревнований входит бег на две дистанции - 400 метров и 3 километра, а также метание гранаты. Бросок оценивают по двум критериям - точности попадания и дальности полёта.

«Мы стараемся каждые соревнования выставлять новых участников, чтобы каждый мог себя проявить и показать свою физическую подготовку, - Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области. - Конечно, для поддержки и стимула у нас есть победители прошлых годов. Сегодня, в основном, молодёжь участвует в соревнованиях».

По итогам этих соревнований, победители отправятся на окружные соревнования в Санкт-Петербург. А если они и там покажут себя лучшими, то их ждёт всероссийский этап.