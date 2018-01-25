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День за днём с «Арктик-ТВ»25.01.18 19:30

Кудряшке Соне из Североморска нужна помощь земляков

«Кудряшка Сью» из Североморска. Четырехлетней Соне Малышевой нужна помощь. Необыкновенно обаятельная «молчунья» родилась без слуховых проходов, слышать мир ей помогают только специальные аппараты,  но не говорить.  Помочь девочке может дорогое оперативное лечение, однако, у родителей немного времени на поиск средств, так как, чем старше становится ребёнок, тем меньше шансов на успех. Отзывчивые зрители «Арктик-ТВ»  могут помочь маленькой девочке.

Белокурая кудряшка Соня - красавица, да и только. Из неё слова не вытянешь, но причина не в скромности… Скорее всего, девочка проигнорирует, так как не расслышит ваш вопрос. Говорить надо очень громко. Дело в том, что симпатичный ободок скрывает отсутствующее ухо.

Когда малышка родилась, врачи обратили внимание на необычную форму уха - его почти не было. Первые же обследования показали, что слуховые проходы полностью отсутствуют. Пока спасает необычная коробочка, которую можно и не заметить в густой шевелюре девчушки. Специальный слуховой аппарат передаёт звук через черепную коробку. Благодаря ему Соня начала реагировать на голос мамы.

Словарный запас в 4 года, как у двухлетки. А слышит Сонечка всё хуже. С возрастом черепная коробка уплотняется, вскоре аппарат перестанет воспринимать колебания. Когда нервные окончания атрофируются, то любое лечение будет бесполезным. Мама Эльвия нашла детей со схожими диагнозами, один из них - герой наших программ Арсений Драчук. Остальные разбросаны по всей стране. Некоторым сделали операции по восстановлению слуха. Их проводят в России, даже по квоте. Но истории бывших пациентов не воодушевляют. «Результатов положительных, как таковых, нигде нет. Есть ребёнок из Краснодарского края, итоги лечения  удручающие, - рассказывает Эльвия Малышева, мама Сони. - Сейчас они собирают деньги на операцию в Америке.

Международная клиника, о которой рассказывает мама Сони,  единственная в мире, специализирующаяся на лечении атрезии. Она находится на территории престижного научного-исследовательского института в Калифорнии. Эльвия - не первая, кто говорит нам, что единственный шанс деток с аномалиями слуха - лететь за океан. В нашей стране используют традиционный подход - делают пластику ушной раковины и отдельно - слухового канала. Это, как минимум, четыре операции на каждое ухо. Часто потом наступают ухудшения, а слуховой проход и вовсе зарастает. А ещё у нас для восстановления ушной раковины используется ребро ребёнка, из-за чего впоследствии возникают проблемы с грудной клеткой. Многие родители отказываются от такого лечения.  Американские врачи идут другим путем - создают новый слуховой канал и барабанную перепонку, ставят имплантаты слуховых косточек. И все это - за одну операцию.

- Многие говорят, что  за деньги вам всё что угодно сделают. НО это не так, - говорит Эльвия Малышева, мама Сони. - Многим они отказывают, а это самое страшное для нас.

Соня уже побывала на консультации американских хирургов, они приезжали на конференцию в Москву. Их вердикт: слух можно восстановить на 90 процентов. Даже сейчас, пересказывая эту новость, Эльвию переполняют эмоции. Мать уверена, что её дочь должна попасть в клинику. И даже цена вопроса - более 7 миллионов рублей - не препятствие на пути к мечте.

В последнее время Соня отказывается снимать слуховой аппарат на ночь, так как не хочет лишаться способности слышать даже, когда спит. Девочке требуется две операции - первая запланирована на лето этого года, она  стоит 2 миллиона рублей, осталось собрать 300 тысяч. На второй этап необходимо ещё 5 миллионов. Соне помогают сразу несколько фондов,  а это значит, что  в успех поверили многие. Это обнадеживает североморскую семью. Поддержать их могут и зрители «Арктик-ТВ».

Группа в «ВКонтакте»: vk.com/pomogi_sofe «Помогите Соне Слышать! Требуются 2 операции!!!»

Реквизиты для перевода средств:

Сбербанк

Карта №: 4276 4100 1200 0352

Малышева Эльвия Анатольевна (мама Сони)

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