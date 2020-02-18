Кухня на гусеницах накормит бойцов даже в Арктике

На полигоне под Печенгой мотострелки Северного флота испытали новую полевую кухню. Кормить солдат в условиях Арктики военные могут и при минус 60.

Для чего только не применяли «Витязей»?! Вездеход – покоритель Арктики, военные используют и как транспортёр для грузов, и как базу и ремонтную мастерскую для зенитно-ракетных комплексов. Или, как в этом случае, платформу для большой полевой кухни. Да, вы не ослышались, сложно представить, что внутри гусеничной машины установлено не смертельное оружие или бочки с топливом, а хлебопекарня и столовая, способные накормить несколько сотен человек.

Попадаешь на кухню и понимаешь, что назвать её полевой язык не поворачивается. Повара в форме и колпаках, в одноразовых перчатках. Здесь строго соблюдают все санитарные нормы. Да и установленная техника совсем не похожа на передвижные «бочки» с колесами, из которых в праздничные дни раздают солдатскую кашу.

Владислав Брюханов, начальник продовольственной службы Северного флота: «И раньше мы обедами обеспечивали своевременно, так как имеем современные технические средства продовольственной службы. Одного только хлеба одна такая машина способна испечь на 700 человек, а это целый батальон, а в некоторых случаях и небольшой полк. Кухня способна работать при экстремально низких температурах, до минус 60, а разворачивается на новом месте за рекордно малое время».