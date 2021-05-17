«Кухонная демократия» победила в городском «Автоквесте»!

Захватывающие задания, драйв и отличное настроение, несмотря на дождливую погоду! Группа «Регион 51» совместно с партнёрами провели «Автоквест», в котором команды поборолись за ценные призы, разъезжая по городу на машинах.

Море драйва, музыка и череда интересных заданий – всё это об «Автоквесте» – игре для команд, готовых проехать весь город в поисках ценных призов.

Вера Скоробогатая, маркетолог группы «Регион 51» «Человек получает координаты, нужно по этим координатам быстро найти место, где спрятана подсказка следующей точки – это улица с номером дома, и так по цепочке люди собирают задания, коды, шифры».

Перед тем, как отправиться колесить по городу на своих авто, участники прошли инструктаж и, конечно, повторили правила дорожного движения.

Степан Романчев, создатель группы «Мурманск ДТП ЧП «От себя, как от руководителя тематического паблика, я хочу сказать, что не стоит никогда забывать о том, что существуют правила дорожного движения и нужно всегда их соблюдать, чтобы не попасть к нам в группу».

Кто первый выполнил задания, тот и победил. В этот раз быстрее и смышленее всех оказалась команда с интересным названием «Кухонная демократия».

Команда «Кухонная демократия»: «Довольно мало чего интересного происходит в городе. Это в принципе интересная игра, динамичная, азартная, поэтому мы решили собраться и поиграть. Ну, и победили! Немножко неожиданно, не планировали, но мы очень рады».

А чтобы радость от победы была ещё сильнее, партнёры мероприятия подготовили для команд крутые подарки.

Вера Скоробогатая, маркетолог группы «Регион 51» «Большое спасибо нашим партнрам – генеральному партнёру «DREAM CAR», «Просто стрижке», гриль-бар «ШашлыкоFF», «ДТП ЧП» и «Белый Сервис».

Подарки достались не только участникам «Автоквеста». На парковке возле гипермаркета «Лента» на улице Шевченко для всех желающих состоялся розыгрыш призов, а яркое танцевальное шоу, фотозона и танцевальная музыка поднимали настроение и заряжали энергией.