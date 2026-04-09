Куличи любят тишину: православные мурманчане готовятся к празднованию Светлой Пасхи

Кулич – один из главных символов праздника пекут заранее.

Страстная седмица – неделя перед Пасхой. Это особое время, когда верующие готовятся не только духовно, но и физически, ведь продолжается Великий Пост.

Но подготовка к празднику продолжается. И одна из традиций – приготовление пасхального кулича. 

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря: «Христиане ещё пекли специальный хлеб, который называется кулич. Еда, но не только куличи, а и яйца, творожные пасхи освящались после службы и разносились по домам в знак воспоминания о том, что идут торжества пасхальные. Эти продукты сладкие, кулич – сладкий, изюм, творожная пасха – это напоминает о сладости царствия небесного».

Почему же куличи пекут заранее?

По обычаю уже в пятницу православные люди завершают все дела. Остальные дни страстной седмицы они посвящают молитвам. В Свято-Троицком Феодоритовом Кольском монастыре верующие собираются вместе, чтобы приготовить вкусный кулич. Этим занимается Надежда Печникова. Она уже который год печёт куличи по старому семейному рецепту своей бабушки. 

Надежда Печникова, прихожанка, повар куличей: «26 лет я его уже пеку, наверное, усовершенствую. Куличи все вкусные, я так думаю, и рецепты все похожи - везде идут яйца, масло. Всё одинаковое, а самое главное здесь, молитва».

К слову, ингредиенты для кулича разнообразные, но залог успеха – свежесть и натуральность продуктов. А для начинки подойдёт всё: от цукатов до мака. Главное, делать всё без суеты и спешки.

Надежда Печникова, прихожанка, повар куличей: «Куличи любят тишину, не суету, не сквозняк, не хлопанье дверью. Мы, когда были маленькие, бабушка пекла, вот, наверное, самое главное, в доме не должно быть шума, ругани, ничего, потому что она говорила: «Пасха, у нас печётся Пасха».

Следующий этап - украшение. Православные кулинары используют для этого кондитерскую посыпку, мастику, зефир, шоколад, сахарную пудру, орехи и сухофрукты.

Ольга Озерова, прихожанка: «Главное украшение – это шоколад разных вкусов, цветы. У нас очень красивые домики из шоколада и летящие голуби из мастики. Куличи – это маленькие картины, и каждая из них будет индивидуальной».

В этом году община сделала около трёхсот куличей, в праздник их освятят. Часть угощений подарят прихожанам, а часть выставят на ярмарке «На Севере – Пасха», которая будет работать на улице Воровского с 10 по 12 апреля.

