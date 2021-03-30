Культура возвращается в офлайн, но не прощается с онлайн-аудиторией

Весеннее пробуждение коснулось не только улиц столицы Заполярья. Ковидные ограничения постепенно снимаются, а это значит, что не за горами новые концерты, фестивали и выставки. По такому случаю руководители организаций культуры впервые за долгое время вживую собрались в ДК им. Кирова.

Новые впечатления и эмоции спасают не только от серости будней, но и от пандемической депрессии. Многие музеи, театры, и, например, филармония уже возобновили свою работу, а потому мурманчане наверняка обрадуются возможности посещать новые культурно-массовые мероприятия, которые запланированы на текущий год.

Светлана Вагайцева, директор Государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»: «На сегодняшний день готовимся к 9 мая. Естественно, будет и фестиваль уличный «Риорита», будет праздничный концерт, посвящённый 9 мая, в зрительном зале, естественно. Это, естественно, День России, 12 июня, где мы проведём помимо праздничного концерта ещё и областной фестиваль «В северной сторонке» - фестиваль фольклорных коллективов».

Период самоизоляции никому не дался легко, особенно сильно он ударил по учреждениям культуры и досуга. Многим из них пришлось приспособиться к новым условиям, однако, методы, выработанные за время самоизоляции, наверняка найдут своё применение в будущем.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Онлайн от нас уже никуда не уйдёт, онлайн-трансляции, да, переформация культурно-досуговых учреждений, потому что во многих из них появились мини-студии, появились новые профессии, которых раньше не было. Это видеомонтажёры, видеорежиссёры, да, поэтому кто-то уже закупил технику. Я думаю, он уже с этим не попрощается».

Чтобы поделиться опытом и подвести итоги прошедшего года, работники сферы культуры всего региона встретились в ДК Кирова. В стенах учреждения состоялась встреча технических служб, отвечающих за свет, видео, звук и постановку.