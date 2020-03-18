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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.20 19:30

Культурная жизнь в Мурманске затихает и уходит в Сеть

В период пандемии коронавируса весь мир будто замер. И в Мурманске, кажется, жизнь тоже остановилась. По крайней мере культурная жизнь – точно.

Пустые залы, пустые стенды с афишами – жизнь в областной филармонии, будто замерла. Но на самом деле всё не совсем так. По словам директора учреждения Виктории Чачиной, в связи с введенными ограничениями на массовые мероприятия, ряд крупных концертов просто перенесли.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии:  «Самый крупный для нас концерт филармонического оркестра с очень хорошим исполнителем, виолончелистом. Пришлось буквально всех их снять с поезда, потому что они должны были уже в понедельник приехать и приступить к репетиции. Часть концертов перенесена, мы перенесли некоторые арендные концерты, например, стилиста Рогова».

Пока одни артисты отменяют гастроли, другие погрузились в творческую работу. Музыканты областной филармонии сейчас взялись за новую программу, активно репетируют. А скоро всех любителей классической музыки ждёт сюрприз. Нет, насладиться концертами в зале пока не получится, но их можно будет послушать онлайн в соцсетях уже 21 марта.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Есть  возможность провести онлайн-трансляцию, а потом они же все равно в соцсетях эти концерты будут, ими в любое удобное для слушателей время можно будет насладиться. И родители тоже будут иметь возможность посадить ребёнка, чтобы он посмотрел музыкальную программу, подготовленную для детей. И музыканты будут в хорошей концертной форме, и наши любители классической музыки тоже не будут обделены. Будем всё равно общаться виртуально».

Отметим, что все приобретенные билеты на отмененные концерты, можно вернуть. Всю интересующую зрителей информацию  проще всего узнать на сайте учреждения, по телефону или в кассах филармонии. Что касается концертов приезжих поп-звезд, которые должны были выступать на других площадках, то здесь ситуация схожая. Наши друзья с портала «Региона 51», которые держат руку на пульсе музыкальной жизни города, ввели нас в курс дела.

Татьяна Пучкова, главный редактор «Регион 51»: «Все ждали очень «Руки вверх», буквально сегодня-завтра должен был пройти концерт, но, к сожалению, он перенесен на 13 мая. Все билеты остаются действительными. Поэтому не стоит отчаиваться, любимых артистов всё равно на сцене вы увидите. А судьба других концертов пока неизвестна. Из ближайших – это Баста и Егор Крид. Надеемся, что ситуация разрешится».

Всю актуальную информацию об этих и других концертах можно узнать в соцсети «ВКонтакте» в группах «Регион 51» и на «Арктик-ТВ».

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