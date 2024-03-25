Культурное общество «Якташ» провело творческий культурный вечер

Гости смогли насладиться аутентичной культурой и кухней татар.

Стоит отметить, что состоялось событие до трагедии в «Крокус Сити Холле».

До 9 апреля мусульмане соблюдают пост. Во время Рамадана верующие отказываются от еды и напитков в дневное время. Поэтому ифтару, вечернему приёму пищи, придают особое значение.

Раил Биккиняев, председатель татарского культурного общества «Якташ», отмечает, что обычно такие встречи организуют на территории исламского центра города Мурманска, но в этот раз площадкой стал отель «Космос».

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «Наш ужин получился… Всё пройдёт хорошо».

Артём Мананков, участник праздника: «Такие мероприятия важно посещать…Это фактор единства народов страны».

Особое место во время таких встреч конечно отдают национальным кухням. В этот раз гостей угощали татарской супом-лапшой и узбекским пловом.