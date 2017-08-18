Культурному наследию Мурманска вернут первоначальный лоск

В Заполярной столице находится 55 домов, которые относятся к объектам культурного наследия. На 2017 год ремонт запланирован на 28 таких домах. Подрядчики уже приступили к работам.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск, ознакомились с планом реконструкции и побывали на местах восстановления культурного наследия.

Для нового директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области Александра Емельянцева объезд по домам на проспекте Ленина, где начались ремонты фасадов, это ещё и знакомство с главой региона.

Дома, имеющие статус культурного наследия, оказались под пристальным вниманием, потому что вести ремонт таких объектов могут только компании-подрядчики, имеющие специальный доступ. Эти здания являются символом эпохи СССР и во многом определяют внешний вид Мурманска и других городов Заполярья. Их реконструкцией Фонд капитального ремонта занимается впервые.

- Это первый опыт и он не простой, поскольку дома, которые относятся к культурному наследию, требуют особого проектирования и особых ремонтов, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Не все строительные организации имеют лицензию на проведения такого рода ремонтов.

Всего в Мурманской области 83 дома со статусом «культурное наследие». Больше всего таких зданий в столице Заполярья – 55, 25 домов в Мончегорске, один в Кировске и два в ЗАТО Александровск. В этом году в порядок приведут почти три десятка мурманских зданий с особым статусом. Общая стоимость работ составит более 570 млн рублей.

- На этих объектах решили вернуться к историческому цвету покраски фасадов, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Подняли проектную документацию тех времен, когда дома строились, строители постараются вернуть первоначальный вид этим зданиям.

Несмотря на то, что на ремонт фасадов и кровель исторических домов по контрактам отводиться 180 дней, завершить его до конца года не удастся. Технологии не позволяют проводить работы при минусовых температурах, поэтому с наступлением холодов на стройках придётся сделать перерыв. Это подрядчики объясняют главе региона: «Уберём леса, чтоб не было травматизма, когда будут минусовые температуры».

Вернуться к реконструкции исторических зданий Мурманска рабочие намерены уже в марте следующего года. Затем придёт черед домов со статусом культурного наследия и в других городах региона, которым так же требуется ремонт фасадов.