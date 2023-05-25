«Кумжа-2023»: силы Северного флота продемонстрировали боевые возможности слушателям Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации и Военной академии Республики Беларусь

На Северном флоте было проведено комплексное учение «Кумжа-2023», во время которого моряки продемонстрировали свои боевые возможности и тактику действий. В манёврах было задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты.

Учение состояло из пяти основных эпизодов. На первом этапе североморцы отражали нападение диверсионных разведывательных групп условного противника на быстроходных лодках. Затем базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ядрин» обеспечили выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и малого ракетного корабля «Рассвет».

В Баренцевом море был отработан третий эпизод - поиск и атака подводной лодки. Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» действовали совместно с экипажами Ил-38 и Ка-27ПЛ.

Четвёртым эпизодом стала организация противовоздушной обороны сил флота в море - боевые корабли отработали зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые им поставил фронтовой бомбардировщик Су-24.

Завершилось учение эпизодом спасения моряков, терпящих бедствие в море.

Дальше практические занятия со слушателями Военных академий РБ пройдут в подводных силах Северного флота. Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение, ознакомятся с ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, изучат систему подготовки подводников на учебно-тренировочном комплексе по борьбе за живучесть.