Купцы из Узбекистана радуют северян ярким товаром

В преддверии новогодних праздников Мурманск посетила ярмарка узбекского трикотажа. Купцы привезли с собой более ста пятидесяти различных товаров - от носков до зимней обуви. На этот раз они остановились в ДК Железнодорожников.

Разнообразие товаров приятно удивляет: халаты, туники, домашняя одежда, трико, нижнее бельё и много другое. На ярмарке в большом ассортименте представлена не только женская и детская одежда, но и мужская. Футболки-поло, молодёжная одежда, утопленные домашние и спортивные костюмы – тут даже самый требовательный покупатель подберёт себе одёжку под стать.

- Весь трикотаж у нас идёт из 100% хлопка, производится он весь в Узбекистане, - рассказывает Роман Горбунов, продавец. - Различные узбекские фирмы представляют порядка 150 наименований. Ткани все невыцветающие, дышащие, будут носится долго и сшиты качественно.

Цены на одежду варьируются от 100 до восьмисот рублей. Размерный ряд разнообразен, в продаже даже самые нестандартные размеры. И, несмотря на то, что торговцы посетили Мурманск впервые, от покупателей отбоя нет.

- Выбор есть, я думаю можно посмотреть, - говорит мурманчанин. - Бюджетные, так сказать изделия.

Теперь у жителей Крайнего Севера есть ещё одна возможность купить подарки к новогодним праздникам и утеплиться к морозам. Выставка работает ежедневно - с 9 утра до 7 вечера в ДК Железнодорожников.

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