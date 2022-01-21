Купель, хоккей, День российской печати и спасение из снежного плена - итоги недели подведёт Александра Ретунская

На этой неделе северяне ныряли в прорубь, хоккейный клуб «Арктика» участвовал в жарком ледовом сражении, а журналисты в День печати принимали участие пожарном квесте… Об этом и многом другом расскажет Александра Ретунская в программе «Итоги».

Она познакомит телезрителей с новым ведущим программы «Коммунальный детектив» Артёмом Кузьминым, который готов помочь жителям Мурманска в решении насущных коммунальных вопросов.

Расскажет о том, что столица Заполярья засияла новыми красками. Архитектурная подсветка зажглась на домах, расположенных на перекрестке проспекта Ленина и улицы Егорова.

ДОСАФФ в регионе живее всех живых! В программе «Итоги» пойдёт разговор и о том, как общественная организация отметит 100-летие?

Также гостями студии стали представители МЧС, кадастровой палаты и Росреестра.

Полный выпуск программы «Итоги» смотрите в эту субботу, 22 января, в 2030 на телеканале «Арктик-ТВ».