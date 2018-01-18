Купели готовы, спасатели тоже

В Мурманске завершается подготовка к празднованию Крещения Господне. Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на месте подготовительных работ и узнала обо всех подробностях крещенских купаний.

Для того чтобы крещенские купания были максимально безопасными для участников мероприятия, специалисты МЧС заблаговременно проверяют дно Семёновского озера на месте организации купели. Были случаи, когда из под воды водолазы доставали пилы, столовые приборы, осколки стеклянных бутылок. Всё, что может навредить купающимся. Но в этот раз обошлось без опасных находок.

- Дно чистое, камушки там, всё нормально, - докладывает Алексей Виглиев, водолаз. - Рыбка мелкая плавает.

На Семёновском озере в этом году впервые оборудовано две проруби. Женщины смогут переодеться в домике для «моржей», а вот для мужчин установлена специальная палатка. Прилегающая к проруби территория очищена от снега и льда и посыпана песком. Организаторы привезли биотуалеты и контейнеры для мусора, а также смонтировали дополнительное освещение.

- Администрация города провела большие мероприятия здесь для того, чтобы горожанам было комфортно, удобно, - сообщил Юрий Осадчук, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска. - Мы всех ждём!

Но не всем повезло так, как жителям Мурманска или Мончегорска, где накануне спасатели с помощью бензопил активно делали купели. В некоторых районах области, например, Умбе и Кандалакше толщина льда на водоёмах не позволяет устроить массовые купания и это, несмотря на сильные крещенские морозы, установившиеся в регионе.

Спасатели настоятельно рекомендует воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах. Во время праздника на водоёмах будут дежурить сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Закончится праздник примерно в 4 часа утра.