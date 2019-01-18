Купели проверены! К традиционным крещенским купаниям всё готово

Около домика «моржей» на Семёновском озере северян ждёт купель, выполненная по всем правилам, и прорубь для ныряния для наиболее подготовленных любителей зимнего плавания. Спасатели проверили дно озера в зоне купелей и убедились в его безопасности.

В специальном подводном костюме, способном защитить от переохлаждения, специалист Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра тщательно обследует дно городского озера. В этом году посторонних предметов не обнаружено, нырять в воду можно смело. В воде только рыба, а на дне камни. А вот в прошлые годы находок было больше, но всё вполне предсказуемые.

«Чтобы найти что-то реально представляющее опасность людям, мы не находили, - рассказывает Максим Горенков, спасатель первого класса Мурманский АКСЦ. – Приходилось раньше поднимать со дна ломы и лопаты. Находили крестики, очки, мобильные телефоны, всякая мелочевка. Люди ныряют, теряют».

«Традиционная подготовка проруби и купели проводится для того, чтобы мурманчане меньше стояли в очереди, - сообщил Александр Рожков, председатель Мурманской общественной организации «Морж». - У нас подготовлены в этом году и купель и прорубь, поэтому горожане смогут в два раза быстрее осуществить процесс окунания. Температура просто оптимальная. Мороз около 10 градусов. Нет ветра. Чувствуется бодрость в воздухе. Морозность небольшая. В общем, отличная погода».

Безусловно, готовиться к крещенским водным процедурам нужно заранее. Для этого есть даже специальные методики. Опытные «моржи» утверждают, чтобы нырять впервые при таких благоприятных условиях, как в этом году, для подготовки хватит и недели. Но прежде чем решиться на крещенские купания, лучше заранее посоветоваться с врачом.