Купил снегоход с кривым валом! Как вернуть деньги?

Северянин обратился в редакцию «Арктик-ТВ» с просьбой помочь ему разобраться с покупкой снегохода. По его словам, транспортное средство неисправно, теперь от магазина мужчина требует возврат денежных средств.

Северянин Александр Сидорцов в одном из магазинов Мурманска приобрёл снегоход. Сделка купли-продажи прошла ещё в апреле прошлого года, но с тех самых пор пенсионеру прокатиться с ветерком по заснеженным просмотрам Заполярья так и не удалось. Заплатив за выбранную модель около полумиллиона рублей, мужчина вскоре обнаружил странности в работе вариатора. После технического обслуживания у дилера по гарантии забирать транспортное средство пенсионер отказался.

Александр Сидорцов, покупатель снегохода: «Я посмотрел вариатор ведомый, я им сказал, что он восьмерит, вы это устраните».

- Мы вариатор поменяли.

- Я говорю им, что там вал кривой, если эксплуатировать его, то это может привести к увечью.

Чтобы разобраться в вопросе, Александр Петрович даже обратился за помощью к юристу. Сейчас идёт череда судебных разбирательств.

- Первый суд, когда был, они прислали мне документы на отказ. Обоснование я так и не понял, что там было. Потом я дозвонился кое-как до адвоката, который сказал, что будет несколько судов. С ноября, как я обратился к адвокату, прошло уже четыре месяца.

Александр Сидорцов хочет только одного – вернуть потраченные деньги. Тем временем российский снегоход от известного производителя все так же простаивает в мастерской. Согласно закону о защите прав потребителей, такой транспорт относится к перечню технически сложного товара, поэтому вернуть его продавцу быстро вряд ли получится.