Купить качественную куртку из Скандинавии по разумной цене – возможно!

Ликвидационная распродажа развернулась в столице Заполярья. Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволит уйти без парки, шубы или пуховка даже самого взыскательного покупателя.

«Скандинавская выставка» в Мурманске продолжает радовать мурманчан распродажей новейших коллекций высокотехнологичной зимней одежды. Вся одежда на этой выставке распродается со скидкой до 70%. Зимняя мужская и женская одежда до 72-го размера. Все наполнители в изделиях натуральные, предназначены для температур до минус 50 градусов.

Владимир Иванов, директор «Скандинавской ярмарки»: «На мероприятии представлены коллекции Скандинавии, Финляндии, Норвегии и Канады. Основные наполнители – три: гагачий пух, верблюжья шерсть и дюпонт».

Пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки. Для элегантных женщин - широкий выбор шуб из скандинавской норки.

Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками. «Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья, 13 февраля, включительно. Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Флагман» по адресу: г.Мурманск, ул.Героев Рыбачьего, 51.

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