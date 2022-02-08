Купить качественную куртку из Скандинавии по разумной цене можно в Мурманске

Ликвидационная распродажа развернулась в столице Заполярья. Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволят уйти без парки, шубы или пуховка даже самого взыскательного покупателя.

Стильная и модная «Скандинавская ярмарка» теперь в Мурманске. На выставке-продаже представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дублёнки, кожаные куртки, парки. Для элегантных женщин - широкий выбор шуб из скандинавской норки. Меховое изделие - это не только украшение его обладательницы, но и гарантия ощущения тепла и уюта даже в самые суровые морозы.

Распродажа ликвидационная, покупателей ждут приятные низкие цены.

Владимир Иванов, директор «Скандинавской ярмарки»: «В связи с минимальными расходами магазин в Санкт-Петербурге закрылся, и компания распродает товары для жителей Заполярья со скидками. Из-за того, что здесь ниже цены на арендную плату, то распродажа будет до конца недели и мы сохранили практически закупочные цены».

Наполнители верхней одежды современные - гагачий пух, верблюжья шерсть и дюпонт. Они практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, поэтому такая одежда служит долгие годы. Представленный широкий модельный ряд и размеры - до 72-го позволяет подобрать обновку на любой вкус.

Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками. «Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья включительно. Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Флагман» по адресу: г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 51.

На правах рекламы.