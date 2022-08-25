Купить качественную куртку из Скандинавии по разумной цене в Мурманске - вполне реально

После ухода ряда знаменитых брендов их продукция стала недоступна в России. Однако сейчас удалось наладить параллельный импорт. «Союз импортёров» – это компания, которая до санкций ввозила в Россию верхнюю одежду от ведущих мировых производителей.

После ухода ряда знаменитых брендов их продукция стала недоступна в России. Однако сейчас удалось наладить параллельный импорт.

«Союз импортёров» – это компания, которая до санкций ввозила в Россию верхнюю одежду от ведущих мировых производителей.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Компания «Союз импортеров» более 15 лет занимается импортом верхней одежды из Италии, Германии, Канады и Финляндии, но, как вы знаете, что сейчас многие европейские производители ушли из России и покупатели на время лишились возможности приобретать их одежду».

Параллельный импорт позволяет ввозить продукцию ведущих брендов без согласия правообладателя товарного знака. Теперь покупатели снова имеют возможность приобрести любимые модели одежды по приятной цене.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Благодаря принятому закону о параллельном импорте, наша компания имеет возможность не только ввозить международные бренды, но и продавать их по более низкой стоимости. Так как теперь нет необходимости соблюдать рекомендованные цены и платить отчисления правообладателям».

«Нордическая выставка» — это новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды. На выставке-продаже представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, парки и финские дублёнки. Наполнители пух-перо, биопух, верблюжья шерсть – практичные, не сбиваются и обладают теплозащитными свойствами. Широчайший ассортимент товара и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус.

Выставка проходит с 24 по 28 августа с 11.00 до 20.00 в торговом центре «Детский мир».

На правах рекламы.