Купить качественную куртку из Скандинавии по разумной цене вполне реально в Мурманске

Ликвидационная распродажа развернулась в столице Заполярья. Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволят уйти без парки, шубы или пуховка даже самому взыскательному покупателю.

Не упустите возможность купить качественную верхнюю одежду из Скандинавии. Ликвидационная распродажа развернулась в столице Заполярья и продлится до конца недели. Вся одежда на этой выставке с хорошей скидкой – вплоть до 70%. Наполнители современные – гагачий пух, верблюжья шерсть и дюпонт. Многие модели оснащены системой терморегуляции, благодаря чему в них комфортно даже в помещении. Они практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, поэтому такая одежда прослужит долгие годы.

Владимир Иванов, директор «Скандинавской ярмарки»: «В связи с перебоями работы торговых центров и введением QR-кодов в Москве и Санкт-Петербурге закрылась крупная сеть скандинавской верхней одежды. В связи с этим осталась большая партия товара, который хранить на складах до следующего сезона зимы крайне невыгодно. Компания приняла решение распродать всё в городах Заполярья со скидками до 70%. На мероприятии будут представлены скандинавские пуховики, финские парки, канадские аляски».

Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволит уйти без парки, шубы или пуховка даже самого взыскательного покупателя.

Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками. «Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья включительно. Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Детский мир» по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 48.

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