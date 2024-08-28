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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.24 19:30

Купить по летним ценам с огромными скидками одежду европейского качества!

С сегодняшнего дня российская компания «Орсо Групп» проводит сразу в трёх городах нашего региона - в Мончегорске, Оленегорске и Ковдоре - финальную распродажу верхней одежды скандинавских брендов на «Нордических выставках». Только по 1 сентября действует последнее предложение: купить по летним ценам с огромными скидками одежду европейского качества!

«Нордическая выставка» — спецпроект для северных городов России. На этой неделе она работает одновременно в трёх городах Мурманской области. Это заключительная распродажа с новыми демисезонными и зимними коллекциями. Таких моделей в продаже из-за прекращения поставок уже не будет. Кроме этого, остаток распродаётся с большими скидками.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Здесь представлены канадские пуховики, парки и кожаные куртки из Германии и Италии — география производителей обширна. Всего более трёхсот моделей. Эта одежда выдержит даже самый суровый мороз, но, главное, в залах представлены только новые коллекции.

Только пять дней - с 28 августа по 1 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70%, будет представлена в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (1-й этаж); в Ковдоре по адресу: улица Кирова, 10 (помещении бывшего магазина «Связной»). И в Оленегорске на Ленинградском проспекте, 5 (1-й этаж, слева от магазина «Магнит», время работы здесь - с 11 до 19 часов).

 

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