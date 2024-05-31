«Купите КилоВатт» шуток: весело прошёл вечер КВН в рамках четвертьфинала Мурманской лиги

За место в полуфинале боролись 10 команд

Часть из них представляли сотрудники серьёзных организаций, не чурающихся остроумного или не очень юмора. А другая группа - задорные студенты с большими амбициями и молодёжными темами.

Такой же яркий задор и у «Каната» - будущих физруков, которые умело совмещают подготовку к сессии и выступления на сцене. Конечно, для этого приходится жертвовать свободным временем, но оно того стоит, считают ребята.

Расул Мурадов, капитан команды КВН «Канат»: «Сессия у меня будет очень весёлая. Со дня на день начнутся зачёты, а после экзамены. Дай Бог, сдам... Дай Бог, дай Бог. Поблажки делают вам? Нет. Я очень сильно прошу, но нет, нет. Я говорю: «Если в телевизоре увидите, поставите оценку?» Говорят: «Да». Поэтому надеюсь, что меня увидят».

Если вы думаете, что это самый молодой юмор, то ошибаетесь. Например, команда «Изи» из мамы и пяти детей – самый свежак. Кстати, играет здесь и знакомый нашим зрителям Артем Постовой. Тот самый мальчик, который год назад выступал на «Поле чудес». Теперь он смело выходит на большую сцену.

Артем Постовой, участник команды КВН «Изи»: «Когда за кулисами стоим – боимся, а когда на сцене, то уже ничего не боимся».

Знаете, многие удивляют, почему такие разные люди стремятся попасть в КВН? И главное, почему продолжают играть из года в год. Ответ на вопрос нам дала участница «Сборной Заозерска», которая в этот раз пришла поболеть за наших юмористов.

Валентина Дунаева, участник команды КВН «Сборная Заозерска»: «Старость меня дома не застанет, во-первых. А во-вторых, это стиль жизни. Не знаю, мне, например, нравятся этот задор и молодость. Я с молодыми ребятами общаюсь, сама молодею душой. Оттаиваю, прямо весна приходит ко мне».

Отметим сразу, что яркие личности в этот раз были не только на сцене, но среди членов жюри. Среди судей была всемирно известная шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина.

Валентина Гунина, гроссмейстер: «Много раз мне предлагали, но по энергии мне было не очень. А сейчас стало легче. Я такая: «Ок, ладно, давно обещала». На самом деле, интересно делать что-то помимо шахмат. У меня сестра играла в КВН. Сейчас она учится на втором курсе на педагога. И она рассказывала, как они ставили сценки и так далее. Сегодня она со мной пришла».

Конечно, не обошла вниманием выступление и первая леди региона Евгения Чибис. Она судит игры квнщиков далеко не в первый раз. Поэтому юмористы нет-нет да и пошутят в её сторону.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Я очень легко отношусь к шуткам про себя и с удовольствием слушаю. Это здорово, когда есть про тебя, что шутить. Это же классно».

По итогу в полуфинал прошли команды «Купите КилоВатт», «Рука в синице», «Эффект Доплера», «Олкон», «Канат», «В каждом из нас», «Сборная медицинских работников» и «Изи».

Следующая игра состоится уже осенью.