Куплеты в назидание: мурманские ансамбли исполнили частушки о том, как не попасть под влияние мошенников

Клип артисты в народных костюмах сняли на просторах Крайнего Севера.

В начале лета портал «Финансовая культура» и социальная сеть «Одноклассники» провели необычный марафон, на котором рассказали о психологических приёмах мошенников под аккомпанемент гитары. Подписчики быстро включились в творческий процесс и стали придумывать свои куплеты.

Так на свет появились частушки о приёмах мошенников и как им противостоять. Два мурманских ансамбля «Россияне» и «Тальяночка» пошли ещё дальше и сняли музыкальный клип, в котором не только исполнили частушки подписчиков «Финкульта», но и добавили собственные.