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День за днём с «Арктик-ТВ»21.11.17 19:30

Курение отнимает 20 лет жизни

Табачная зависимость признана одной из самых распространенных эпидемий за всю историю человечества. Курение находится в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. Международный день отказа от курения в большинстве стран мира ежегодно отмечается в третий четверг ноября.

Как утверждают специалисты, в табачном дыме более 4 тысяч различных ядохимикатов. Это больше, чем в выхлопных газах от автомобиля. Самые опасные из веществ, например, мышьяк и бензол, они вызывают рак. Полоний, находящийся в сигаретном дыму, оказывает радиационное воздействие на организм изнутри. Формальдегид отравляет тело, вызывая серьёзные заболевания органов дыхания. Всего за год в лёгких курильщика скапливается около стакана смол.

Тёмные пятна в лёгких свидетельствуют о том, что на протяжении многих лет мужчина регулярно затягивался никотином. Теперь от общего недомогания и затруднённого дыхания его смогут избавить только врачи.

- 55-летний пациент с интерстициальным заболеванием лёгких. Наблюдался и у пульмонологов, и у фтизиатров, но диагноз был не ясен, - рассказывает Максим Скляренко, торакальный хирург Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина. - Имеются изменения на лёгком  в виде гиперпигментации, в виде небольших бугорков. Сейчас мы проводим биопсию лёгкого - берём участок лёгкого и уже взяли пробу из лимфоузла для гистологического исследования.

Только с помощью лабораторных исследований врачи точно поставят диагноз и смогут приступить к эффективному лечению. Ясно одно: от курения пациенту придётся отказаться навсегда. О восхождении на Эверест и о сильных физических нагрузках так же придётся забыть из-за кислородного голодания. Эти процессы вызвал поступающий вместе с никотином угарный газ. А как следствие, нарушилась не только работа дыхательной системы, пострадало сердце, сосуды и мозг. Обезопасить себя можно лишь одним способом.

- В первую очередь  необходимо бросить курить, - говорит стандартную фразу Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина. – Надо избавить свой организм от поступления никотина и дыма в лёгкие. Если пациент курит более 10 лет, я думаю, какие-то последствия всё равно остаются.

Врачи утверждают, что у курильщиков зависимость чаще всего психологическая. И каждый находит оправдание своей пагубной привычке: кто-то утверждает, что это успокаивает, кто-то считает, что сигарета помогает сосредоточится. Однако, любой опытный психолог говорит,  что это просто своеобразный способ бегства от реальности. Отказаться от вредной привычки никогда не поздно, но лучше, разумеется, и не начинать. Помните, что курение отнимает от жизни минимум 20 лет. 

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