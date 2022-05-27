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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.22 19:30

Курение повышает риск заражения коронавирусом

8 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (4), Кандалакшском районе (2) и Мончегорске (1).

За последние два года пандемии в России количество курящих граждан сократилось на 13%, это более 3,5 млн человек. И более 1 млн из них приходится на молодёжь. Такие цифры были получены в ходе исследований аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza», основанных на данных Росстата.

18 ноября прошлого года в Роспотребнадзоре отметили, что курение повышает риск заражения коронавирусом. Кроме того, в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены.

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