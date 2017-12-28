Курс евро вырос на 55 копеек, доллара – на 17 копеек

Центральный банк России с 29 декабря установил официальный курс доллара в размере 57,6291 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7861 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 55,33 копейки.