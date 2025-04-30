«Курс на Север» - проект, который помогает специалистам со всей России переехать и трудоустроиться в Мурманской области

История смелой и целеустремленной девушки-врача, переехавшей за северной мечтой, расскажем в нашем сюжете.

Путь девушки с мечтой о Севере начался с Калининграда, где Елизавета Каснерис родилась и жила до поступления в университет. После она прошла долгое обучение на врача-терапевта в Республике Беларусь, в Гомельском государственном медицинском университете и получила аккредитацию в Курске. Побывав во многих городах и даже, учась в другой стране, девушка не отходила от намеченной цели.

Елизавета Каснерис, участница проекта «Курс на Север»: «Приехать на Север было моей давней мечтой. …Всё это время я шла к своей цели».

Помог молодому специалисту проект «Курс на Север». Команда вот уже 2 года оказывает всестороннюю поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте.

Венера Кравченко, руководитель проекта «Курс на Север»: «Сфера здравоохранения – одно из приоритетных направлений».

Переезд занял всего одну неделю. Здесь ей предложили, конечно, не только работу по специальности в Мурманской городской поликлинике №2, но, как любому начинающему специалисту, чуткого наставника, который вводит молодого сотрудника в курс дела.

Дмитрий Добров, заведующий терапевтическим отделением Мурманской городской поликлиники №2: «Она все нюансы будет узнавать ещё не один месяц … А в результате, будет хороший специалист, особенно, если она хочет остаться здесь».

А Елизавета, несмотря на все сложности, всерьёз настроена остаться именно в Мурманске. Тем более, что девушка переехала в служебное жильё в новом доме на улице Павлова. С собой в уютную квартиру врач привезла маленького мопса Одри. Теперь они вместе ждут ещё одного члена семьи – мужа Елизаветы. За избранницей он собирается переехать из Беларуси.

Елизавета Каснерис, участница проекта «Курс на Север»: «Сейчас, благодаря «Курсу на Север», мой муж выходит на работодателя … Будет решать вопрос о трудоустройстве».

К слову, проект «Курс на Север» уже обогатил Мурманскую область целой плеядой работников. Благодаря программе во все 17 муниципалитетов переехали 435 человек - это врачи, учителя и представители других специальностей.