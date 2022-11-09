Курс по начальной военной подготовке будет введён в школах России со следующего учебного года
Ранее стало известно, что специалисты ведомства ведут разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах. Инициативу так же поддержали в Министерстве обороны страны.
Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15–20 лет. С 1947 года её отменили для всей неучащейся молодёжи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов.
В 1967 году военную подготовку решили возобновить. В среднем в неделю на этот предмет отводилось два часа. В период перестройки НВП фактически отменили.
Скорее всего новый курс будет включать не только правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники и строевую подготовку, но и навыки по оказанию первой медицинской помощи.