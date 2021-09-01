Курсантов мурманского Нахимовского военно-морского училища поздравил Сергей Шойгу

День знаний отметили и в мурманском Нахимовском военно-морском училище. Правда, торжественная линейка здесь состоялась на плацу, а поздравлял первокурсников не глава региона, а генерал армии Сергей Шойгу.

Прежде чем попытаться пройти отбор в нахимовцы, стоит знать, что конкурс в самое северное учебное заведения Министерства обороны составляет два человека на место. Если это не останавливает, то дальше больше - ребят ждёт строгий режим занятий. Родителей, которые собрались на торжественной линейке, парни будут видеть не часто. Возможно даже реже чем министра обороны Сергея Шойгу, который, к слову, к курсантам обратился по видео связи.

А вот командующий Северным флотом поздравил нахимовцев с Днём знаний по-другому. Он вручил фрагмент броневого пояса легендарного крейсера «Аврора».

Такой реликвии точно будет найдено заслуженное место, так как материальная база училища славится своим разнообразием. За плацем, по которому сейчас маршируют курсанты, есть бассейн и крытый ледовый корт, фото-, видео- и радиостудии, класс робототехники.

Напомним Мурманский филиал Нахимовского военно-морское училища был открыт в 2017 году. В нынешнем году ряды образовательного заведения пополнили 80 первокурсников. Всего же в стенах учреждения 7 курсов, в будущем году состоится первый выпуск мурманских нахимовцев.