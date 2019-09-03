Курсанты МГТУ получили первые военные билеты

Курсанты Мурманского государственного технического университета сегодня получили военные билеты впервые после возобновления работы военной кафедры на базе вуза. Документ получили молодые люди, закончившие университет и прошедшие обучение в Военном учебном центре.

В торжественной обстановке 20-ти курсантам МГТУ вручили военные билеты. На плацу молодые люди, которые смогли успешно окончить университет. По словам выпускников, в их успехах большая заслуга и преподавателей, которые никогда не оставались в стороне и поддерживали подопечных на всех этапах подготовки.

«У нас был хороший преподаватель, который всегда стремился нам помочь, организовать класс и занятие как можно интереснее, - рассказывает Владислав Середа, курсант МГТУ. - И старшины были хорошие. Я считаю, что нам повезло с составом нашей части, всё было здорово!»

За плечами у выпускников три семестра обучения в Военном учебном центре и практика на кораблях Северного флота. Заслуженные дипломы и удостоверения о прохождении воинской службы каждому из курсантов лично вручил ректор Мурманского государственного технического университета.

Сергей Агарков, ректор МГТУ: «Тот результат, который мы сегодня видим, это результат многодневной, кропотливой работы. Само главное, что работали сами курсанты, которые в рамках трёх семестров получили военную учетную специальность. В данном случае мы говорим о судовых электриках и судовых телефонистах. Курсанты успешно прошли практику на одних из самых лучших кораблях Краснознамённого Северного флота «Пётр Великий» и «Адмирал Левченко». И сегодня по решению военного комиссара им было присвоено соответствующее военное звание», – отметил ректор. Также Сергей Анатольевич признался, что этот выпуск он считает особенным, ведь это первый набор курсантов в военный учебный центр после десятилетнего перерыва.

Курсанты получили специальности судовых электриков и судовых телефонистов. Напомним, военная кафедра в МГТУ открылась спустя 10 лет после её ликвидации – 1 февраля 2018 года.