Курсанты на борту барка «Седов» учатся работать с парусами

Напомним, на судне проходят практику, в том числе ребята из Мурманского государственного технического университета.

Как сообщила пресс-служба Росрыболовства, этап практического обучения парусному делу займёт десять дней. Уже были сыграны два аврала, курсанты поднимали и спускали косые паруса, а затем ставили прямые.

Недавно барк вышел из Владивостока, экипажу предстоит пройти по Северному морскому пути. Последний раз таким маршрутом барк ходил в 1879 году, то есть полтора века назад.

«Седов» зайдёт в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска. В нашем городе барк будут встречать предположительно в октябре.