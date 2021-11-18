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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.21 19:30

Курсы по основам журналистики постигают юные полярнинцы

В рамках проекта «Точка роста» гимназия города воинской славы второй год обучает будущих акул пера. Ребята осваивают современную аппаратуру и учатся писать журналистские тексты, а их наставник - в прошлом корреспондент местного телеканала.

Развить навыки общения и научиться красиво писать – вот зачем в журналистику приходят дети. По крайней мере, именно поэтому в объединение, которое открыли в прошлом году в гимназии города Полярного, записался Матвей Самарин. Теперь юноша открывает для себя азы работы по профессиям оператора, монтажёра и корреспондента.

Матвей Самарин, объединение «Основы журналистики», МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мне нравится разговаривать с людьми, задавать им вопросы на разные темы. Особенно нравится, что не меня спрашивают, а я это делаю. Нравится монтировать ролики, когда из нескольких отрезков получается нечто складное. Это очень прикольно»ю

А Юле и её сокурснице удалось даже побывать на студии местного телеканала. Именно здесь ведущие записывают перебивки для новостных программ. Девушки открыли для себя телесуфлёр, благодаря которому удаётся не учить текст, главной задачей корреспондентов становится правильное и красивое его воспроизведение.

Юлия Коськина, объединение «Основы журналистики», МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это было очень интересно: как составляется эфир, как делается заставка, как это вставляется. Было интересно. Накладывается музыка, как пишут звук, текст. Это оказывается очень сложно».

Наставник будущих журналистов и сам в прошлом много лет отдал работе на радио, в газете и телевидении. Теперь Дмитрий Григорьевич преподаёт русский язык и литературу, но журналистское прошлое не оставляет мастера пера – он с удовольствием рассказывает ребятам о сложностях и радостях профессии.

Дмитрий Чернухин, руководитель объединения «Основы журналистики», МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мы, по крайней мере, стараемся пройти все этапы журналистской работы: от поиска, определения интересной темы, сбора материала, выхода на съёмки. Пока нам не удалось дойти до конечного продукта, до финального этапа – до выхода в эфир. Но мы уже близки к этому».

Конечно, не все из учеников Дмитрия Чернухина непременно станут журналистами, однако, педагог уверен, что навыки, полученные в объединении, им непременно пригодятся, например, при написании итоговых сочинений.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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