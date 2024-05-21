«Кусочек счастья»: подведены итоги конкурса «Губернаторский старт»

Этот конкурс направлен на поддержку предпринимательских инициатив. В результате, из 186 заявок финансовую поддержку получит 21 заявитель.

Среди победителей – жительница Североморска Евгения Перфильева. Многие горожане знают эту девушку как кондитера, общественника и организатора детских праздников.

Проектом, который она представила на конкурс, стала кулинарная студия «Кусочек счастья» с игровой комнатой для детей. Грантовая поддержка в виде 2 млн рублей станет надежной основой для бизнес-страта.

Напомним, что проект «Губернаторский старт» реализуется в Мурманской области с 2020 года. Сумма каждого гранта зависит от категории заявителя и территории реализации проекта.