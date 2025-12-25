«КвантоАрктика»: юные изобретатели, инженеры и исследователи представили свои проекты представителям ведущих компаний региона

В детском технопарке «Кванториум» в центре «Лапландия» прошёл финал конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика».

Возраст никогда не был препятствием для научной мысли. И юные подопечные технопарка «Кванториум» каждый год подтверждают это своими смелыми изобретениями и исследованиями. Это уже не просто школьные проекты, а прототипы решений для реальных задач Арктики, сельского хозяйства и экологии.

Артемий Гринчук и Максим Кузьмин несколько лет учатся в «Кванториуме», их команда под названием «Continuum» в этот раз решила посвятить себя новой полезной задаче.

Максим Кузьмин, воспитанник технопарка «Кванториум»: «Мы сходили на судно к нашему другу-моряку, спросили, какие у него есть проблемы? Он сказал, что у них есть вентиляция, она достаточно узкая для человека, они не могут её почистить, а из-за вентиляции может, например, вспыхнуть пожар и быстро распространиться по всему судну».

Ребята создали робота, который убирает вентиляцию. От обычного робота-пылесоса его отличает пневматическая подвеска, которая позволяет без препятствий очищать и обследовать на повреждения вентиляционные шахты.

Артемий Гринчук, воспитанник технопарка «Кванториум»: «Он должен передвигаться по каналам вентиляции, собирать пыль. А с помощью видеокамеры записывает, что внутри вентиляции происходит. После этого видео передаётся работнику судна, он отсматривает все эти кадры, смотрит, где какие повреждения в вентиляции».

Детище молодых людей имеет всё, что нужно: щетки для уборки пыли, датчики, которые улавливают дым и взрывоопасный газ. Кроме того, робот собирает данные о температуре, давлении и влажности внутри вентиляции.

Артемий Гринчук, воспитанник технопарка «Кванториум»: «Это опыт, в принципе, это очень полезные для нас навыки - строить что-нибудь, программировать, создавать что-то новое».

А команда Давида Погосяна решила создать робот-сортировщик картофеля. Его изобретение само анализирует корнеплоды на свежесть, наличие болезней и сортирует клубни.

Давид Погосян, воспитанник технопарка «Кванториум»: «В Мурманской области очень мало людей, которые сортируют картофель по качеству, поэтому робот сделает эту работу более быстро и дешево».

Система осматривает корнеплод, а затем определяет качественный он или нет. Такая технология в будущем может упростить труд в сельском хозяйстве.

Всего в конкурсе приняли участие 212 человек, в финал прошли 33 молодых участника с 20 проектами.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «Каждый год ребята, конечно же те, кто у нас занимается не первый год в «Кванториуме», берутся за кейсы по реальным производственным задачам, для того чтобы сделать какой-то проект».

В этот раз в финал прошли бывалые «инженеры» и совсем ещё новички, но с не менее интересными, а главное, полезными идеями. Например, одна из участниц - Элеонора решила выяснить, почему люди жалуются на плохую воду в трубах квартир. Она взяла пробы в трёх округах города, а с помощью научной базы «Кванториума» смогла их исследовать.

Элеонора Хапаева, воспитанник технопарка «Кванториум»: «Самый плохой результат по цветности получился в Ленинском районе».

Каждый из проектов получит заслуженную награду, а, возможно, даже и будет применён на производстве, ведь участников оценивали представители крупных предприятий и организаций города.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Очень важно искать и находить талантливых молодых людей, которые очень необходимы высокотехнологичному производству».

Конечно, самое ценное здесь даже не сами устройства, а горящие глаза их создателей. Эти ребята не ждут, когда технологии придут в жизнь, они создают их сами.